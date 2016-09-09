30.01.2017 14:09



Понад 600 тисяч українських приватних підприємців мають податковий борг, загальна сума якого складає 3,5 млрд гривень.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot, передає «Закон і Бізнес».

Найбільше підприємців-боржників — у Київській області. Крим, Донецьк та Луганськ також серед лідерів по несплаті податків. Найменше боржників — у Волинській, Чернігівській та Тернопільській області. Детальна інформація по областям.

Усього ФОПи винні 1, 55 млрд гривень на загальнодержавному рівні та 2 млрд гривень — місцевим бюджетам.

За статистикою сервісу, роздрібна торгівля, складське господарство та оптова торгівля — найбільш проблемні галузі. Водночас ІТ-підприємців, що мають борги, лише 6% від зареєстрованих.

Закон і Бізнес