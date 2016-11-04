30.01.2017 13:33



Нардепи пропонують присвоювати поліцейським довічний індивідуальний номер, який вноситься до єдиної бази. Водночас доступ до такої бази буде безкоштовний та відкритий через Інтернет.

Про це ідеться у законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» (щодо ідентифікації поліцейських)» № 5700, передає «Закон і Бізнес».

Відповідно до пояснювальної записки до проекту, навіть після прийняття Закону України «Про Національну поліцію», який містив певні норми щодо ідентифікації, виникли проблеми на практиці, через те, що відповідні положення закону були недосконалі та не деталізовані. За рік, який пройшов з моменту набрання чинності вищезазначеним законом, були виявлені такі проблеми:

1. Номери на жетонах не читабельні, особливо в темну пору доби.

2. Законом не визначене місце закріплення жетона. На практиці непоодинокі випадки, коли жетони кріпляться на поясі. Відтак, громадянину, який хоче прочитати інформацію на жетоні, доводиться нагинатись чи ставати на коліна, що певним чином принижує людську гідність.

3. Поліцейські під час охорони громадського порядку на мирних зібраннях не мають жетонів та номерів на засобах індивідуального захисту. Приклад – 08 вересня 2016 року, місто Київ, Святошинський провулок.

4. Знаючи номер жетона поліцейського майже неможливо дізнатись, кому належить відповідний номер через небажання Національної поліції України розкривати цю «a priori» відкриту інформацію.

Відтак ініціатори законопроекту вважають, що шляхом вирішення проблеми має стати на рівні закону:

1. Встановлення вимог щодо читабельності інформації на жетоні поліцейського та закріплення його в області грудей.

2. Зазначення індивідуального номера в посвідченні поліцейського та дублювання на засобах індивідуального захисту шляхом нанесення такого номеру не на сам засіб, а на нашивку, яка кріпитиметься на липучці або в інший зручний спосіб до засобу індивідуального захисту.

3. Запровадження персональної дисциплінарної відповідальності за порушення правил ідентифікації поліцейським.

4. Створення єдиної бази індивідуальних номерів поліцейських та безкоштовний доступ до такої бази в мережі Інтернет шляхом надання інформації на запит по конкретному номеру.

Кожному поліцейському передбачено довічне присвоєння індивідуального номера, який вноситься до єдиної бази індивідуальних номерів поліцейських. При цьому, проект передбачає затвердження Кабінетом Міністрів України положення про вказану базу даних.

«Наявність вказаної бази надасть можливість вести єдиний всеукраїнський облік поліцейських за індивідуальними номерами. Разом з цим, присвоєння індивідуального номера довічно на рівні закону забезпечить уникнення його дублювання у зв’язку зі звільненням поліцейського та можливим подальшим його поновленням на службі», — пояснюють автори документу.

Водночас, громадяни матимуть безкоштовний доступ до такої бази в мережі Інтернет за запитами щодо конкретного номера. На запит громадянин отримає інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові поліцейського, його посаду, спеціальне звання та інформацію про наявність повноважень, покладених на нього Законом України «Про Національну поліцію» (чи відсторонений від виконання службових обов’язків такий поліцейський, звільнений тощо). Не буде надаватись інформація про поліцейських, діяльність яких захищена Законом України «Про державну таємницю».

«Дана новела не поставить під загрозу поліцейських, адже інформація про прізвище, ім’я та по-батькові кожного поліцейського і займану ним посаду відома громадськості, оскільки кожен поліцейський подає декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», — запевняють народні депутати.

Закон і Бізнес