30.01.2017 10:47



З 2004 по 2016 роки різними міністрами МВС України було вручено 2230 одиниць нагородної зброї. Більша половина з них — за останні три роки. В числі нагороджених: нардепи, міністри, співробітники АП, прокурори та митники.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає «Закон і Бізнес».

«Міністр внутрішніх справ має право приймати рішення про нагородження цивільних і службовців Україні рядових і офіцерів - за особливі заслуги. Я цим правом активно користуюся. Бо Нагородну зброю в сьогоднішній ситуації – одна з найбажаніших нагород для тих, хто відзначилися!», — написав він у Facebook.

Аваков зазначив, що з 2004 по 2016 роки різними міністрами МВС України було вручено 2230 одиниць нагородної зброї. По роках: 2004 – 158, 2005 – 113, 2006 – 50, 2007 – 9 , 2008 – 61, 2009 -227, 2010 -77, 2011 – 75, 2012 – 53, 2013 -85, 2014 – 572, 2015 – 358, 2016 – 392.

Останні три роки нагородну зброю вручав сам А. Аваков, тож він пояснив, чому вручив «більше всіх міністрів разом узятих».

«Я вручив за 2014-2016 роки 1322 одиниці нагородної зброї. Більше всіх міністрів разом узятих. І вважаю, що діяв в поточній ситуації адекватно, і був гордий за кожного кому вручав зброю. Цифри за категоріями нагороджених: 658 – рядовим і офіцерам поліції, бійцям добробатів і спецпідрозділів МВС. 208 – рядовим і офіцерів Нацгвардії та інших підрозділів МВС, 134 – волонтерам та громадським діячам. 112 – депутатам Верховної Ради України двох останніх скликань (2014 -46, 2015 – 34, 2016 – 32) 54 - службовцям УДО. 35 – співробітникам місцевої виконавчої влади у тому числі Донецькій і Луганській обл. 22 – співробітникам Прокуратури та Військової прокуратури України. 21 – рядовим і офіцерів Державної прикордонної служби 19 – співробітникам Кабінету міністрів України. 13 – бійцям і офіцерам Міністерства оборони України. 13 – співробітникам Адміністрації Президента України. 12 – співробітникам СБУ. 6 – працівникам апарату РНБО 6 – спортсменам, артистам і представникам творчих професій. 5 – працівникам Нацбанку України. 4 – офіцерам Служби надзвичайних ситуацій України», — розповів він.

Закон і Бізнес