30.01.2017 09:53



Вища рада правосуддя до квітня 2017 року планує розглянути близько 800 матеріалів про призначення суддів. У ВРП запевняють, в першу чергу візьмуться за першу інстанцію та суди Донецької та Луганської областей.

Про це заявив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, передає «Закон і Бізнес».

Він нагадав, що 26 січня 2017 року Вища рада правосуддя розпочала розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові про призначення суддів на посади до місцевих судів, стосовно яких рекомендації ВККС на обрання безстроково не розглянуті Верховною Радою.

«26 січня за одне засідання ми розглянули 68 матеріалів, цьому передувала певна робота щодо підготовки матеріалів, виготовлення рішень та подань. На сьогодні у ВРП перебуває близько 800 аналогічних матеріалів, які ми продовжимо розглядати. Наступне засідання Вищої ради правосуддя відбудеться вже 31 січня 2017 року. Я маю надію, що до квітня ми опрацюємо більшу кількість цих матеріалів», – поінформував Ігор Бенедисюк.

Голова ВРП наголосив, що Рада розглядає матеріали щодо призначення суддів з урахуванням необхідності першочергового призначення суддів у суди Донецької і Луганської областей та суди першої інстанції, де відсутній повноважний склад суддів або склад суддів забезпечений менше ніж на 50 %.

Він також запевнив: «Безумовно, ми ретельно опрацьовуватимемо всі матеріали, оскільки саме ми беремо на себе зобов’язання щодо призначення цих суддів, хоча вони фактично пройшли всі передбачені законом процедури і мали би бути лише призначені Верховною Радою України. Процедура розгляду цих матеріалів передбачає перевірку доброчесності, професійної етики судді, тому ми досліджуємо питання, які виникають, і лише після цього прийматимемо рішення про внесення подання щодо призначення судді або відмову в такому поданні».

Закон і Бізнес