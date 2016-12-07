30.01.2017 09:00



В Києві 30 січня відбудеться засідання Комітету з цивільного, сімейного та спадкового права АПУ для обговорення особливостей проекту Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Як передає видання «Закон і Бізнес», засідання почнеться о 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького 56-А, готель CITYHOTEL.

Серед доповідачів:

Роман Титикало, голова Комітету АПУ з цивільного, сімейного та спадкового права, адвокат, керівник АБ «Титикало та партнери», депутат Київської обласної ради.

Віталій Пацюк,адвокат, партнер, сокерівник департаменту корпоративного права та злиття і поглинання ЮК «КПД Консалтинг».

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Закон і Бізнес