28.01.2017 11:47



Поширена в ЗМІ інформація про те, що під час обшуку у екс-заступника Генерального прокурора Рената Кузьміна силовики знайшли повнорозмірну лопату з золота, виявилася фейком.

Копію протоколу обшуку, проведеного на підставі ухвали Печерського районного суду Києва, з описом вилучених речей і документів опублікував на своїй сторінці в Facebook сам Р.Кузьмін.

«Я не думав, що фейк про золоту лопату викличе такий ажіотаж в ЗМІ. Журналісти буквально закидали мене проханнями ще раз прокоментувати цю дурість. Замість коментаря публікую протокол обшуку, складений Генпрокуратурою. Як бачите, ніякої золотої лопати не виявлено і не вилучено», - пояснив він.

Закон і Бізнес