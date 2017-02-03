Правників Київщини зваблюють зарплатами 60 тис. грн та новими центрами БПД

Лариса СИДОРЕНКО

Якщо до запровадження інституту приватних виконавців чиновники бідкалися на невмотивованість державних стягувачів, то тепер з’ясувалося, що не все так погано й на міністерській службі. Більше того, наприклад, у Київській області розраховують на приплив охочих зайняти дохідні місця.

Мотивація гривнею

«За 2016 рік державні виконавці отримали 2,2 млн грн. офіційної винагороди. Це те, що люди офіційно заробили завдяки виконанню судових рішень. Вони сьогодні дуже вмотивовані. Більше того, зараз оголошена достатня кількість вакантних посад, які є по Київській області. З огляду на чисельність документів, які подаються, можемо сказати про великий інтерес юристів працювати саме в органах державної виконавчої служби», — повідомив журналістам начальник Головного територіального управління юстиції у Київській області Олексій Шевченко. Крім того, нині є багато вакантних посад. Тож в управлінні бачать «дуже великий інтерес юристів працювати саме в органах державної виконавчої служби».

Якщо порівнювати озвучений рівень доходів з тим, що держава пропонує служителям Феміди (від 24000 грн. для судді місцевого суду), то не виключено, що досвідчені правники оберуть іншу кваліфікацію. Особливо з огляду на ті завищені вимоги, які висуваються до претендентів на мантії.

Як нагадав О.Шевченко, з набуттям у жовтні 2016 року чинності законами «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та «Про виконавче провадження» було введено інститут приватних виконавців. А для державних конкуренція стала певним стимулом.

Додатковий заробіток

Ще одним дохідним місцем правників може стати центр безоплатної правової допомоги. Як зазначив начальник центру БПД у Київській області Олександр Позняк, «зараз багато адвокатів долучаються до роботи центру».

Так, під час прийняття закону «Про Вищу раду правосуддя» законодавець суттєво розширив перелік клієнтів центрів. Як повідомляв «ЗіБ», це внутрішньо переміщені особи та особи, які претендують на отримання такого статусу, а також громадяни, які планують отримати статус ветерана війни. Крім того, безоплатна вторинна правова допомога надаватиметься не тільки з питань соціального захисту, як це було дотепер, а й з будь-яких інших питань.

Деякі фахівці стверджують, що їхня винагорода за рік сягає близько 70—80 тис. грн. Все залежить від навантаження та складності справи, яку обчислюють за спеціальними формулами.

Враховуючи той факт, що у Київській області, за словами чиновника, протягом минулого року було відкрито 22 нових бюро правової допомоги та 3 місцеві центри, то таку роботу можна вважати непоганим джерелом додаткового доходу. Тим більше що поступове запровадження обов’язкового представництва адвокатами інтересів громадян у судах неодмінно має супроводжуватися й розширенням пакета послуг, які повинні надавати такі центри.

У ногу з трендом

В міністерстві також продовжують наполягати на переході на електронну систему відносин з громадянами. «З’явилася можливість записатися на прийом до 31 відділу державної реєстрації актів цивільного стану області. Ця послуга запроваджена на нашому веб-сайті», — констатував заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Київській області Олег Кужель. Щоправда, цією послугою скористалося лише 211 громадян.

Крім того, через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» можна подати заяву щодо реєстрації чи розірвання шлюбу, зміни імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення, анулювання тощо. Широкої популярності ця послуга поки що не набула: за весь рік нею зацікавилися 129 осіб.

Напевне, відомству варто порівняти видатки на підтримання цієї системи з доплатою працівникам, які могли б надавати такі послуги паралельно з іншими обов’язками. Аби не складалося враження, що така автоматизація вигідна чиновникам, а не громадянам.