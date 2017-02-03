Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Екзаменаційна ревізія

На переконання Олексія Гачківського, не можна допустити зосередження всіх повноважень в од-них руках, адже це призведе до негативних наслідків.

На переконання Олексія Гачківського, не можна допустити зосередження всіх повноважень в од-них руках, адже це призведе до негативних наслідків.

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