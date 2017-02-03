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Ірина Сербін запропонувала почати з підвищення кваліфікації адвокатів, які захищають арбітражних керуючих у кримінальних справах.

Ірина Сербін запропонувала почати з підвищення кваліфікації адвокатів, які захищають арбітражних керуючих у кримінальних справах.

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