Адвокати захистять арбітражних керуючих від свавілля правоохоронців

ВІЛЕН ВЕРЕМКО

Арбітражні керуючі мають бути захищені від тиску в професійній діяльності. Однак і зловживанню ними посадовими обов’язками слід покласти край. Тому планується проведення низки заходів для адвокатів і суддів щодо ознайомлення зі специфікою законодавства про банкрутство та обговорення проблем, які склалися в галузі.

Треба виявити проблеми

Комітет з конкурсного права Асоціації праників України на своєму першому засіданні цього року запланував продовжити активну роботу щодо представлення й захисту законних прав та інтересів арбітражних керуючих.

Обговорювалося кілька напрямів діяльності. Зокрема, учасники дискусії звернули увагу на те, що потрібно чітко розділяти безпосередньо представництво й захист арбітражного керуючого в суді, що є суто адвокатською функцією, та допомогу громадської організації. Адже адвокат діє виключно в інтересах клієнта в будь-який спосіб, не заборонений законом. Натомість діяльність громадських організацій не передбачає захисту осіб, які вчиняють дії, що суперечать принципам того чи іншого товариства. Тому перед прийняттям рішення про надання допомоги особі варто ретельно вивчити ситуацію, зробити висновки й, можливо, якщо людина вчинила явні протиправні дії, навпаки, допомогти слідству.

Із цим погодилася директор Центру комерційного права Валентина Данішевська, яка зазначила, що кожен вибирає собі захисника на власний розсуд. Водночас метою діяльності комітету є зупинити свавілля з боку як державних органів, так і самих арбітражних керуючих. Тому, на думку експерта, слід дослідити наявні на сьогодні проблеми й «розкласти» їх у 2 кошики: незаконні дії держорганів та самих арбітражних керуючих. І вже потім визначити план дій, як із цими неподобствами боротися.

При цьому В.Данішевська зазначила, що питання про виявлені порушення стосовно арбітражних керуючих слід винести на обговорення асоціації, а не тільки комітету. «Асоціація — впливова організація. Вона може піднімати ці питання на рівень міністерства, Уряду, парламенту», — пояснила директор ЦКП.

Професійна етика в полі зору

Разом з тим порушення представників професійної спільноти також необхідно вивчити. Результати дослідження повинні бути відображені в правилах професійної етики, які «мало чим будуть відрізнятися від правил адвокатської етики». Саморегулюючі організації розроблятимуть свої правила, але затверджені комітетом мають стати взірцем. І порушення цих принципів може стати приводом для звернення асоціації до Мін’юсту або дисциплінарної комісії.

Правда, учасники дискусії припускали, що реалізації благих намірів може зашкодити готовність самих арбітражних керуючих до розкриття інформації. За словами партнера АК «Соколовський і партнери» Владислава Філатова, коли йтиметься про тиск на юриста, він буде зацікавлений у наданні повної інформації в справі. А якщо наявні порушення вже в його діяльності, така інформація буде приховуватися.

Утім, деякі учасники обговорення висловили сумнів у зацікавленості арбітражних керуючих у відкритості саме через наявність певних порушень в їхній роботі. Хоча й припустили, що є багато випадків, де правота/неправота перебувають на межі трактування законів. Однак В.Данішевська наголосила: якщо є прагнення боротися зі свавіллям реально, «а не у Фейсбуку», треба цю роботу проводити та заохочувати арбітражних керуючих до відкритості.

Специфіка банкрутства

Ще одним, не менш важливим пунктом у плані роботи асоціації було запропоновано визначити організацію для підвищення кваліфікації адвокатів, які займаються захистом арбітражних керуючих у кримінальних процесах. Адвокат Юрій Григоренко зазначив, що такі заходи будуть цікаві й більш широкому колу правників. Адже, як правило, обшук стосується компанії, в якій працює арбітражний керуючий та документи якої вилучаються під час слідчих дій. «Для адвоката, котрий буде представляти юридичну особу, документи якої вилучені, теж є певні нюанси. І на це теж треба звернути увагу», — зазначив він.

Голова комітету з конкурсного права АПУ, партнер ЮФ «Аріо» Ірина Сербін також уважає, що на таких заходах арбітражні керуючі можуть розповісти про практичні випадки й запитати в адвокатів-«кримінальників», яким чином ті діяли б у таких ситуаціях. Дискусії могли б принести користь правникам обох спеціалізацій.

Також обговорювався порядок денний круглих столів за участю арбітражних керуючих, адвокатів, представників Мін’юсту та суддів як господарської та адміністративної юрисдикції, так і загальної, які займаються кримінальними провадженнями.

За словами І.Сербін, досвід подібних заходів показує, що судді розуміють ситуацію з одного боку, арбітражні керуючі — з другого, а орган з питань банкрутства — з третього. Водночас круглі столи, коли не вирішується одне конкретне питання, а розглядається ситуація в цілому, дають змогу зрозуміти, якою є загальна картина.

Захисник на зв’язку

Крім того, Ю.Григоренко зосередив увагу присутніх ще на одному аспекті. Часто, коли до арбітражних керуючих приходять з обшуком, вони не мають підписаного договору з адвокатом. І слідчо-оперативна група зазвичай не допускає захисника до місця проведення обшуку, мотивуючи це відсутністю такого договору. «Тому було б дуже слушно, якби саморегулююча або інша організація мала можливість у порядку ст.27 закону про адвокатуру швидко укладати із захисником договір в інтересах арбітражного керуючого, в якого проводиться обшук», — запропонував юрист. Тоді адвокат міг би швидко приїхати на обшук з уже підписаним договором, і не було б підстав відмовити йому в присутності під час процесуальної дії.

В.Данішевська також запропонувала укласти від імені асоціації договір з одним або кількома адвокатами, які спеціалізуються на захисті арбітражних керуючих. Оскільки окремому представнику професії укладати агентський договір на обслуговування, якщо він сподівається, що спілкування з правоохоронцями будуть нечастими, дорого. Натомість кооперація в цьому питанні дозволить кожному з її учасників у разі необхідності отримати належну правову допомогу.

Робота експертів

На засіданні також наголошувалося, що важливою формою допомоги в захисті арбітражних керуючих може бути надання наукового висновку комітету, який підкріпить позицію адвоката в процесі. Відзначалося, що судді першої ланки не завжди добре орієнтуються в специфіці законодавства про банкрутство. Водночас до них часто надходять обвинувальні акти дуже низької якості.

При цьому партнер ЮФ «Аріо» Юліан Хорунжий розповів, що представники Вищого господарського суду в деяких випадках просили адвокатів, якщо ті не були згодні з певними позиціями, надати правовий висновок авторитетної установи. І зазначали, що це буде корисно самому ВГС.

В.Філатов також підтримав позицію, що комітет уповноважений давати висновки стосовно поставлених питань у такому кримінальному провадженні. А Ю.Григоренко додав, що таким висновкам може бути дано хід і під час розгляду питань про дисциплінарну відповідальність арбітражних керуючих.

В.Данішевська порушила питання наявності ресурсів для підготовки таких документів. Вона звернула увагу на роботу науково-консультативних рад Верховного та вищих спеціалізованих судів. Ідеться про те, що раніше до одного науковця звертались із проханням давати висновки раз на рік або на півроку. Тепер же ВС має поцікавтися думкою науковців щодо кожної справи. Це створює навантаження на них і об’єктивно позначається на якості висновків, що нівелює цінність останніх. «Якщо ми хочемо щось запроваджувати на системному рівні, то повинні подумати, де взяти ресурс», — зауважила В.Данішевська.

Отже, комітет, як професійне об’єднання, має великі плани щодо роботи над вирішенням складних питань. Важливо, аби держава в особі профільних органів якщо не допомагала, то хоча б не заважала в реалізації цих задумів.