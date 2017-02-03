Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Валютні ігри

Укладаючи кредитний договір, громадяни мають уважніше вивчати його умови, щоб уникнути подальших ризиків.

Укладаючи кредитний договір, громадяни мають уважніше вивчати його умови, щоб уникнути подальших ризиків.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!