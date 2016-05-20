01.02.2017 12:48



Права громадян порушуються внаслідок бездіяльності керівників підприємств, у оперативному управлінні яких перебувають приміщення, що підлягають переведенню в житлові. Такий висновок зробив Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в узагальненні № 9-48/0/4-17, текст якого друкує «Закон і Бізнес».

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Узагальнення

12 січня 2017 року м.Київ № 9-48/0/4-17

судової практики розгляду справ про приватизацію державного житлового фонду та гуртожитків*

(Закінчення. Початок у №3)

5. Перевірка судами дотримання необхідних умов для реалізації права на приватизацію при розгляді відповідної категорії справ

Законом «Про приватизацію державного житлового фонду» передбачено, що приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на те органами, що створюються державними органами виконавчої влади на місцях чи органами місцевого самоврядування, а також державними підприємствами, організаціями, установами, в повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває державний житловий фонд.

Передача квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які постійно мешкають у квартирі (будинку), житловому приміщенні у гуртожитку, в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов’язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку.

Отже, ст.8 закону «Про приватизацію державного житлового фонду» визначено такі основні умови, виключно з дотриманням яких може відбутися приватизація:

- здійснення приватизації уповноваженими на це органами;

- згода всіх повнолітніх членів сім’ї;

- постійне проживання у цій квартирі (будинку), житловому приміщенні у гуртожитку;

- згода тимчасово відсутніх членів сім’ї, за якими зберігається право на житло.

Першою умовою для проведення приватизації є її здійснення уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.

Відповідно до стст.1, 3, 8 закону «Про приватизацію державного житлового фонду» приватизація державного житлового фонду здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина.

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