Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Тестування тестів

Дізнавшись про зауваження правників до питань із попереднього переліку, члени ВККС прибрали двозначності з тестів, але додали нових.

Дізнавшись про зауваження правників до питань із попереднього переліку, члени ВККС прибрали двозначності з тестів, але додали нових.

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