Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Не згадуй всує ЄСПЛ!

УГСПЛ відзначила кожного другого представника Шаргородського райсуду Вінницької області. Серед них — Наталія Славінська.

УГСПЛ відзначила кожного другого представника Шаргородського райсуду Вінницької області. Серед них — Наталія Славінська.

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