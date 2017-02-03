Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Тимчасові обмеження тривалої дії

На думку Михайла Гриціва, обмеження розміру прокурорської пенсії є порушенням конституційних гарантій. Таку позицію підтримав і Пленум ВСУ.

На думку Михайла Гриціва, обмеження розміру прокурорської пенсії є порушенням конституційних гарантій. Таку позицію підтримав і Пленум ВСУ.

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