«Верховники» простягнули руку допомоги прокурорам, не забудуть і про колег

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Число 10740 стало нещасливим не тільки для суддів-«відставників», а й для пенсіонерів — представників інших професій. Саме такою сумою законодавець обмежив для них максимальний розмір щомісячних виплат. І хоча Конституційний Суд у своїх рішеннях неодноразово визнавав приписи, які звужують соціальні гарантії, такими, що не відповідають Основному Закону, у 2017 році парламентарі знову ті положення оживили.

Прокурорська перевірка

«Наша норма гарна й нова, застосуєм її знову». Схоже, саме так законотворці перефразували відому пісню. Ці слова вони використовують для реанімації положень певних законів, які КС раніше вже визнавав неконституційними. Відтак тим, чиї права порушені, доводиться вкотре сподіватися на рішення єдиного органу конституційної юрисдикції.

Цього разу питання звуження соціальних гарантій торкнулося прокурорів. Так, до Верховного Суду України звернувся Вінницький апеляційний адміністративний суд щодо необхідності перевірити на відповідність Конституції деякі положення закону «Про прокуратуру», а саме — абз.6 ч.15 ст.86.

«24 грудня 2015 року до закону «Про прокуратуру» були внесені зміни, зокрема в частині встановлення обмеження граничного розміру пенсії фіксованою сумою 10740 грн. А максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Що стосується прожиткового мінімуму, який діяв у 2015 році і до 1.05.2016, то 10 прожиткових мінімумів та сума 10740 грн. збігалися. Зараз розмір прожиткового мінімуму збільшився. У даному випадку положення про те, що встановлюється гранична межа, звужує зміст та обсяг прав, свобод прокурорів чи ні? Чи є це порушенням ст.46 Конституції?» — пройнявся запитаннями «верховник» Михайло Гриців під час засідання Пленум ВСУ.

Колегіальний орган дійшов висновку, що «обмежувальний абзац» закону «Про прокуратуру» є неконституційним, і попросив КС провести його ревізію.

Сковані гарантії

Річ у тім, що «конституційники» вже не один раз висловлювали свою думку щодо встановлення граничної межі матеріального забезпечення. Однак ВР ігнорує їхні приписи. Законом «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» для громадян були запроваджені «ощадливі правила» життя.

Хоча представники влади обіцяли, що такі заходи тимчасові, до цього часу обмежувальне прокляття не знято. З року в рік парламентарі продовжують дію норми про максимальний розмір, зокрема пенсій. 2017-ий не став винятком.

Наприкінці минулого року ВР видала на-гора закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6.12.2016, яким розвіяла всі сподівання на те, що нарешті всіляким грошовим обмеженням буде покладено край.

А надії були. Принаймні в суддів та військовослужбовців, котрим завдяки рішенням КС удалося позбутися лещат, які сковували фінансові гарантії.

Прецедент був

Так, 8 червня минулого року «конституційники» прийняли рішення у справі про щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці. «КС виходить з того, що він уже розглядав питання про недопустимість визначення в законі максимального розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів, зокрема в рішеннях від 18.06.2007 №4-рп/2007, від 3.06.2013 №3-рп/2013. У цих рішеннях КС наголошував, що закріплення в законі максимального розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів обмежує гарантії їх незалежності», — зауважив Суд і визнав деякі норми закону «Про судоустрій і статус суддів» такими, що суперечать Конституції.

Наприкінці 2016-го вердикту КС дочекались і військовослужбовці: 20 грудня ухвалено рішення у справі щодо відповідності акту найвищої юридичної сили окремих положень закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (установлення максимального розміру пенсії на рівні 10740 грн.).

«Норми-принципи ч.5 ст.17 Конституції щодо забезпечення державою соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних силах та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей є пріоритетними та мають безумовний характер. Тобто заходи, спрямовані на забезпечення державою соціального захисту вказаної категорії осіб, у зв’язку, зокрема, з економічною доцільністю, соціально-економічними обставинами не можуть бути скасовані чи звужені», — дійшов висновку КС.

Судді наступні

Положення законів, визнані КС неконституційними, втратили чинність. Якщо суддям-пенсіонерам пощастило протриматися без обмежень майже 7 місяців, то до відставників фортуна була не такою прихильною: граничний розмір виплат для них тривав менше ніж 2 тижні. 1 січня 2017 року з легкої руки парламентарів «забраковані» КС норми відродилися.

Суть положень залишилася тією самою, але змінився час дії обмежень: ті, що втратили чинність, мали б виконуватися до 31.12.2016, а нові завершать свою «місію» 31.12.2017. Тому тим особам, які вже отримали благословення КС, доведеться знову боротися за свої права.

Швидше за все, незабаром ВС змушений буде вчергове прийти на допомогу колегам у відставці, звернувшись до «конституційників» із поданням щодо ревізії нових-старих обмежувальних норм. І ця процедура неминуча.

До речі, наслідки «пролонгації» положень про «тимчасові матеріальні незручності» після прийняття закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6.12.2016 не забарилися. Так, двоє суддів ВСУ пішли у відставку, хоча, напевно, планували працювати ще й у 2017-му, до створення нового ВС.

Пошуки виходу

Та чи надовго вистачить як служителям Феміди, так і військовослужбовцям, прокурорам чергової підтримки «конституційників»? Адже парламент змінює закони швидше, ніж КС устигає оцінити їхні положення. Єдиному органу конституційної юрисдикції не під силу протидіяти коригувальній спритності народних обранців. Тому доводиться задовольнятися короткочасним скасуванням обмежувальних норм.

Кожен юрист знає: акт або його окремі положення, визнані неконституційними, не можуть бути прийняті законодавцем повторно в тій самій редакції. А от ВР уже вкотре нехтує цим принципом. Хоча, можливо, парламентарі так не вважають, бо редакція нової норми дещо відрізняється від попередньої — принаймні датою, до якої діють обмеження.

Народним обранцям до снаги змінити ситуацію. Проте, як кажуть, на це немає політичної волі. То невже «верховники» змушені будуть без кінця-краю звертатися до КС із проханням захистити пенсійні гарантії? На думку експертів, незабаром суди без сторонньої допомоги зможуть оцінювати законність тієї чи іншої норми, адже недавні конституційні зміни дозволяють їм це робити. Однак, напевно, не всі володарі мантій готові до такого.

З рішеннями Конституційного суду у справах щодо обмеження фінансових гарантій можна ознайомитись на нашому сайті.