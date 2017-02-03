Що криється за втаємниченням підготовки до з’їзду: бажання не відповідати на незручні запитання чи намір залишитися на посадах?

КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА

Рада суддів провела вже 2 засідання поспіль, на яких обговорювала організаційні питання щодо проведення позачергового XIV з’їзду суддів. Однак на жодне з них «самоврядники» не запросили представників ЗМІ. Чому підготовку до важливого форуму законників ховають від чужого ока?

За сімома замками

Під час підготовки чи не до кожного з’їзду служителів Феміди виникали певні організаційні складнощі: то з’являлися проблеми з визначенням кількості делегатів (бо незрозуміло було, які саме володарі мантій вважаються «працюючими»), то доводилося переносити дату форуму через обрання «посланців» не на засадах альтернативності, як того вимагає закон.

Не обійшлося без труднощів і цього разу: у зв’язку з тим, що в десятках судів працює по одному володарю мантії, назріла потреба додатково врегулювати порядок обрання делегатів на спільні збори представників місцевих загальних інституцій. Крім того, постало питання й про те, чи можуть служителі Феміди, які виконують адміністративні повноваження, претендувати на участь у з’їзді (див. «І один на зборах воїн»)?

І якщо раніше журналісти спостерігали за тим, як РСУ знаходила консенсус у роз’язанні тієї чи іншої організаційної проблеми, то зараз дискусії відбуваються за зачиненими дверима. Можливо, «самоврядники» зберігають у таємниці певні «незручні моменти» та «відверті питання», які можуть виникнути на форумі.

Питання в делегатах

Нагадаємо: з’їзд відбудеться 14—15 березня. Ймовірно, така дата обрана не випадково. По-перше, відповідно до закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» зібрання володарів мантій повинно обрати 3-х членів Вищої ради правосуддя не пізніше як 5 квітня.

Що стосується ще 3-х представників ВРП, з кандидатурами яких теж мають визначитися делегати форуму, то гранична дата їх обрання не встановлена. Втім, це аж ніяк не означає, що є необхідність розділяти в часі вибори членів ВРП. Тобто з’їзд повинен делегувати до Ради відразу 6-х осіб. Звичайно, якщо на це буде воля учасників зібрання.

По-друге, РСУ обрала таку дату з’їзду у зв’язку з тим, що, як говорить закон, 30 березня має розпочати роботу новий Верховний Суд. І, можливо, якби форум відбувся в останні дні березня чи в перших числах квітня, то постало б питання про необхідність переобрання окремих делегатів з’їзду.

Адже, як зазначається в «Прикінцевих та перехідних положеннях» закону «Про Вищу раду правосуддя», до утворення ВС обрання делегатів на з’їзд відбувається так: збори суддів ВСУ обирають 3-х делегатів, а зібрання законників Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського і Вищого адміністративного судів — по одному делегату від 20 служителів Феміди, котрі працюють у відповідній установі.

З початком роботи ВС довелося б викреслити «старих» учасників та дописати нових. Це забезпечило б представництво ВС на з’їзді, але позбавило б можливості ВСУ, 3-х вищих спеціалізованих інституцій узяти участь у заході. Адже, як писав «ЗіБ», вірогідна ситуація, коли в країні працюватимуть одразу 5 «високих» судів.

До речі, якщо з’їзд не зможе вирішити всі заплановані питання за 2 дні, то, швидше за все, перерву в його роботі не вдасться оголосити, бо в такому разі виникнуть проблеми з делегатами.

Все стане явним

Цікаві моменти, пов’язані з форумом, криються навіть у його попередньому порядку денному, затвердженому «самоврядниками». Одне з питань звучить так: «Про призначення суддів Конституційного Суду». Насторожує в ньому те, що слово «судді» вжите в множині. Як відомо, нині в Конституційному Суді є одна вакансія. В тих володарів червоних мантій, котрі призначені за квотою з’їзду, строк повноважень закінчиться в 2019-му.

Тож не виключено, що хтось із «конституційників» має намір залишити посаду. Або ж РСУ вирішила, що форум законників про всяк випадок має обрати й «резервного» суддю КС. Це всього-на-всього здогади, які можна було б підтвердити чи розвіяти, якби журналістів запросили на засідання представників органу суддівського самоврядування тоді, коли це питання обговорювалося.

Крім того, в суддівських колах подейкують, що, можливо, є необхідність у переобранні членів РСУ. Адже не всі задоволені тими рішеннями, які приймають «самоврядники». Зрозуміло, що кожному не вгодиш. Але, зізнаються деякі служителі Феміди, бувають випадки, коли рада висловлює свою думку в питаннях, щодо яких краще промовчати. І навпаки: анічичирк, коли про щось потрібно говорити на повний голос.

До речі, питання оновлення складу може постати й у зв’язку із законодавчими змінами. Загальна кількість «самоврядників» залишилася попередньою — 33 особи. Утім, певні коригування відбулися в питанні представництва судів у РСУ. Так, нині в складі ради від місцевих адміністративних установ нараховується п’ятеро членів (така кількість була встановлена законом «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010). Новою редакцією акта передбачено: «адміністративники» з окружних інституцій делегують до РСУ 4-х осіб.

Раніше з’їзд обирав від Верховного та вищих спеціалізованих судів по одному представнику. Тепер від вищих спецустанов (Вищого суду з питань інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду), які ще не створені, в раді має бути по одному члену, а від ВС — 4.

Тож, напевно, вже на з’їзді вдасться дізнатися, чи ховала РСУ від чужого ока якісь «незручні моменти» чи «відверті питання». Бо ж таємне завжди стає явним.