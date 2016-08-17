...та витрачати на них меньше

27.01.2017 17:05



У 2017 році Міністерство юстиції планує відкрити ще понад 400 бюро БПД, стільки ж центрів було відкрито за чотири роки. А подальше їх фінансування планується перекласти на територіальні громади за рахунок децентралізації.

Про це зазначено у оприлюдненому Кабміном «Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року», передає «Закон і Бізнес».

У розділі «Рівний доступ до правосуддя та правової допомоги» метою, яку хоче досягнути Уряд до кінця 2017 року зазначено:

- Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад,

- децентралізація системи БПД у цивільних та адміністративних справах,

- розробка концепції та необхідної нормативно-правової бази для пілотування моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях,

- створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти і партнерських мереж системи БПД.

Загалом планується до кінця року опрацювати 300 000 звернень клієнтів до місцевих центрів. З них 170 000 — опрацьованих адвокатом та 20 000 випадків представництва в суді.

Враховуючи намір Кабміну збільшити рівень оплати послуг адвокатів за годину роботи надання БВПД з 1 січня 2018 року вдвічі, адміністрування майже тисячі бюро може значно відобразитися на бюджеті країни.

Тому, як зазначено у документі, Міністерство юстиції планує «перехід від ієрархічної моделі підпорядкованих державних установ до мережі незалежних провайдерів БПД, мінімізацію адміністративних витрат, створення сприятливого середовища на рівні територіальних громад для якісного забезпечення їх правових потреб та його стабільного фінансування з державного та місцевих бюджетів».

При цьому зазначається, що частка адміністративних витрат від загального фінансування з державного бюджету повинна становити не більше 20%. Також співвідношення кількості провайдерів БПД в рамках територіальної громади до чисельності населення декларується не менше як 1:50 000.

Для скорочення часу, що витрачається працівниками системи БПД та адвокатами на «здійснення бізнес-процесів, пов’язаних з наданням БПД» планується розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій. Однак цього слід очікувати тільки наприкінці року.

Закон і Бізнес