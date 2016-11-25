27.01.2017 17:38



У 2016 році найбільше навантаження з розгляду справ і матеріалів припало на суддів Житомирського апеляційного адміністративного суду: 48 в місяць. Це у півтора рази більше, ніж середній показник.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі суду, в ЖААС виявися й найвищий показник надходження справ і матеріалів — 50 на одного суддю. Це також у 1,5 рази більше, ніж у середньому в країні.

Загалом, згідно зі статистичною інформацією, оприлюдненою Вищим адміністративним судом, торік до апеляційних адмінсудів надійшло 76226 справ і матеріалів, що на 17% менше, ніж у 2015 році (91589).

Середньомісячне надходження справ і матеріалів на розгляд до одного судді апеляційної інстанції становило 33 одиниці проти 39 роком раніше.

Найменше навантаження було у суддів Донецького та Львівського апеляційних адмінсудів, кожному з яких надійшло на розгляд 25 і 26 справ і матеріалів, відповідно, що в 1,3 рази менше за середній показник.

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