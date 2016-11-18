27.01.2017 14:54



Представляємо огляд найважливіших правових тем тижня, про які можна прочитати в новому випуску газети «Закон і Бізнес» N 4 (1302). 28 січня - 3 лютого 2017 року.

Судова влада та реформа

«ЗіБ» вдалося поспілкуватися з одним зі служителів Феміди, який потрапив до рейтингу тих, хто вдало застосовує у своїй практиці ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, — суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Сергієм РИБ’ЯНЦЕМ. Він розповів, чи була для нього відзнака Української Гельсінської спілки з прав людини несподіванкою. Також суддя поділився думками щодо того, як боротися з формальним застосуванням положень конвенції та практики Європейського суду з прав людини.

Оприлюднений 20 січня Вищою кваліфікаційною комісією суддів повний перелік питань для анонімного письмового тестування кандидатів до Верховного Суду спричинив новий шквал обговорень і дискусій. ВККС урахувала частину зауважень до тестів, обнародуваних наприкінці 2016 року: одні питання вилучені, інші відкориговані. Натомість додаткові питання, що з’явились у переліку, теж викликали сумніви в їх однозначності. Подробиці читайте у статті «Тестування тестів».

Роз’яснення Вищої ради правосуддя щодо правил взяття під варту суддів, затриманих на місці злочину, викликало невдоволення в деяких парламентарів і громадських активістів. Раду навіть звинуватили у продажу індульгенцій для корупціонерів. У свою чергу колегіальний орган ще раз підтвердив незмінність своєї позиції, але пообіцяв, що затягувати з наданням згоди на арешт законників не буде. Про це читайте у статті «Пройшли по етапах».

Рада суддів провела вже два засідання поспіль, на яких обговорювала організаційні питання щодо проведення позачергового XIV з’їзду суддів. Однак на жодне з них «самоврядники» не запросили представників ЗМІ. Чому підготовку до важливого форуму законників ховають від чужого ока? Про це читайте у матеріалі «Рада замкнулася в собі».

Під час засідання Вищої ради правосуддя була озвучена інформація, яка матиме вагоме значення в процесі кримінального провадження щодо законника, а також може призвести до звільнення слідчого судді, котра обирала йому запобіжний захід. Детальніше — «Затримання середньої тяжкості».

Адвокатура

Вже найближчим часом до Верховної Ради мають унести проект нової редакції закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Але дискусії довкола останнього точаться дотепер. «ЗіБ» попросив проаналізувати основні новели проекту члена правління Асоціації адвокатів України, голову науково-експертної ради ААУ, кандидата юридичних наук, доцента кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, партнера АО «Дмитрієва та партнери», Олену КОСТЮЧЕНКО, яка входить до робочої групи ААУ, що працює над документом.

Арбітражні керуючі мають бути захищені від тиску в професійній діяльності. Однак і зловживанню ними посадовими обов’язками слід покласти край. Тому планується проведення низки заходів для адвокатів і суддів щодо ознайомлення зі специфікою законодавства про банкрутство та обговорення проблем, які склалися в галузі. Детальніше про це у статті «Два боки професії».

Судова практика

Чому Верховному Суду України доводиться раз у раз просити Конституційний Суд провести ревізію норм законів, які обмежують соціальні гарантії певної категорії осіб, якщо оцінка їм уже давно була надана? Як боротися з тим, що Верховна Рада заплющує очі на внесення неконституційних положень до нормативно-правових актів? Про це та інше «ЗіБ» запитав у судді Верховного Суду України Галини КАНИГІНОЇ.

Відповідно до статистичних даних із 50 рішень, які Європейський суд з прав людини постановив проти України у 2015 році, в 32 констатувалося порушення ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тобто у вітчизняних служителів Феміди є певні проблеми з її застосуванням. Утім, на думку правозахисників, не все так погано: є судді, які вміло оперують положеннями конвенційної статті та ніколи безпідставно не посилаються на неї у своїх рішеннях. Детальніше у статті «Не згадуй ЄСПЛ всує!».

Недостатнє володіння споживачами інформацією про фінансові послуги, які їм надають, може в подальшому призвести до неможливості захисту порушених прав у суді. Узагальнення із цього питання підготував Апеляційний суд Чернігівської області. Детальніше — «Валютні ігри».

Держава

Число 10740 стало нещасливим не тільки для суддів-відставників, а й для пенсіонерів — представників інших професій. Саме такою сумою законодавець обмежив для них максимальний розмір щомісячних виплат. І хоча Конституційний Суд у своїх рішеннях неодноразово визнавав положення, які звужують соціальні гарантії, такими, що не відповідають Основному Закону, у 2017 році парламентарі знову їх прийняли. Подробиці у статті «Тимчасові обмеження тривалої дії».

В Аудиторській палаті дискутують щодо запровадження нових правил проведення іспиту для майбутніх аудиторів. Окремі члени об’єднання переконані, що зосередження в них великої влади може призвести до корупційних ризиків. Проте інші бояться «зламати» наявний механізм та спровокувати збільшення витрат на екзамени. Про це у матеріалі «Екзаменаційна ревізія».

Закон і Бізнес