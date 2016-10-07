27.01.2017 09:55



Розробку водійських посвідчень з терміном дії від 5 до 15 років залежно від категорій у МВС пояснюють імплементацією європейських угод в Україні. Однак нововведення не стосуватимуться вже виданих посвідчень з іншим терміном дії.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС, передає «Закон і Бізнес».

Як зазначили у відомстві, у другій половині 2017 року планується подання на розгляд до профільного комітету Верховної Ради законопроекту, відповідно до якого у посвідченнях водія з’являться додаткові категорії – наразі вони формуються, а термін дії становитиме від 5 до 15 років залежно від категорій.

Таким чином, водії категорії «В» зможуть користуватися своїм посвідченням водія 15 років, а от водії категорії «С» та «D» лише 5 років. Після завершення терміну водіям необхідно буде пройти медичний огляд для перевірки своєї психофізичної відповідності. У процесі напрацювань знаходиться питання щодо підтвердження практичних та теоретичних навичок водіїв, щоправда це стосуватиметься виключно профільних категорій.

«По-перше, ми загалом працюємо над системою змін у площині отримання посвідчення водія – це розробка нових екзаменаційних білетів, встановлення фото та відео-фіксації під час складання іспитів. Щодо нових впроваджень, важливим стане саме підтвердження психофізичного стану людини, який впливає на здатність безпечно користуватися автівкою. Окрім того, для підвищення рівня захисту від підробок у нових посвідченнях водія планується поява мікрочипу» — розповів керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Очільник Головного сервісного центру МВС також додав, що закон зворотної дії немає, а отже ті водії, що на момент вступу в дію нових правил матимуть посвідчення водія із терміном дії на 30, 50 років та безстрокові, зможуть користуватися посвідченням відповідно до вказаного у них терміну.

Закон і Бізнес