26.01.2017 17:08



Сьогодні в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося відкрите судове засідання у справі за позовом Армена Мартиросяна до СБУ щодо визнання протиправними їхніх дій при поверненні літака авіакомпанії «Бєлавіа» в аеропорт «Київ».

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в ОАСК, суд розглянув низку клопотань про витребування доказів у справі.

Також Суд ухвалив рішення залучити у якості третьої особи – Адміністрацію Державної прикордонної служби України. Наступне судове засідання відбудеться 20 лютого.

Нагадаємо, 21 жовтня 2016 року літак Боїнг 737-800 (бортовий номер EW-456PA) авіакомпанії «Бєлавіа», що виконував рейс В2-840 за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебувало 136 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Закон і Бізнес