27.01.2017 08:58



На базі Хмельницького університету управління та права 4-5 лютого 2017 року пройде ІV Всеукраїнська правнича школи з питань банкрутства, яку організовує Хмельницький осередок Ліги студентів АПУ.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», для участі у заході необхідно зареєструватись до 29 січня, перейшовши за посиланням.

Школа проводитиметься протягом двох днів і складатиметься з серії майстер-класів науковців, практикуючих юристів (адвокатів, суддів).

Протягом цих днів учасники матимуть змогу познайомитися зі спікерами та експертами з питань банкрутства, прослухають лекції, завдяки яким зможуть збагатити свої теоретичні знання, обговорити суперечливі питання та проблеми в вищезгаданій сфері.

Детальніше про заходи Ліги студентів Асоціації правників України читайте за посиланням.

Закон і Бізнес