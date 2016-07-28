26.01.2017 15:45



Підозрюваний у кримінальному провадженні щодо діючого члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського госпіталізований в Житомирську психіатричну лікарню № 1 з невизначеним діагнозом.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, передає «Закон і Бізнес».

Повідомляється, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою діючого члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та ще однієї особи, яку підозрюють у посередництві у заволодінні коштами.

«Вже на стадії завершення досудового розслідування – надання доступу стороні захисту до його матеріалів, підозрюваний в незаконному заволодінні коштами несподівано був госпіталізований в Житомирську психіатричну лікарню № 1 Житомирської обласної ради з невизначеним діагнозом», — говориться у повідомленні ГПУ.

Також у Генпрокуратурі зазначили, що за ініціативою захисника вказаній особі судом призначено судово-психіатричну експертизу. Її проведення буде здійснювати Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

Закон і Бізнес