26.01.2017 14:26
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Національна асоціація адвокатів України затвердила та оприлюднила план-графік проведення семінарів та тренінгів з підвищення кваліфікації адвокатів на 2017 рік.
Відповідний документ розміщено на сайті НААУ, передає «Закон і Бізнес».
План-графік проведення семінарів та тренінгів затверджено відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України. Документ можна переглянути за посиланням.
НААУ звертає увагу, що в подальшому План-графік може змінюватись та доповнюватись.
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