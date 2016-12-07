26.01.2017 14:26



Національна асоціація адвокатів України затвердила та оприлюднила план-графік проведення семінарів та тренінгів з підвищення кваліфікації адвокатів на 2017 рік.

Відповідний документ розміщено на сайті НААУ, передає «Закон і Бізнес».

План-графік проведення семінарів та тренінгів затверджено відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України. Документ можна переглянути за посиланням.

НААУ звертає увагу, що в подальшому План-графік може змінюватись та доповнюватись.

Закон і Бізнес