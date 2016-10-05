26.01.2017 14:07



Екологічну складову проекту середньострокового Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року обговорили у Міністерстві екології та природних ресурсів.

Головними пріоритетами у сфері охорони довкілля на найближчий час можуть стати:

- розвиток мінерально-сировинної бази України;

- підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження;

- збереження природної спадщини;

- ефективне та безпечне поводження з відходами;

- нова кліматична політика;

- реформування системи екологічного урядування;

- реформування системи державного природоохоронного контролю.

Саме ці напрями, запропоновані Мінприроди, були внесені до проекту Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, зазначила директор Департаменту стратегічної екологічної політики Леся Карнаух, яка презентувала екологічну складову проекту керівникам структурних підрозділів міністерства, представникам громадської ради при Мінприроди та екологічних громадських організацій, а також експертам та науковцям.

З проектом Плану можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес