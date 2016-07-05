...АПУ визначається з кандидатами

27.01.2017 10:28



Асоціація правників України запрошує своїх членів до участі у формуванні консультативно-дорадчого органу — Громадської ради з питань люстрації. Документи прийматимуться до 1 лютого 2017 року.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Асоціації, кандидатури для включення до складу ради будуть розглянуті та затверджуватимуться Правлінням АПУ.

Також Асоціація звертає увагу, що відповідно до Положення про участь та представництво АПУ у громадських радах анкета кандидата має містити:

- фото та біографію кандидата;

- дані про стаж роботи, зокрема про стаж роботи у відповідній галузі, що відноситься до предмета обговорення та удосконалення конкретної громадської ради;

- перелік особистих досягнень у галузі діяльності за напрямом діяльності громадської ради;

- орієнтовний план роботи в конкретній громадській раді;

- інші обґрунтування готовності кандидатури до ефективної та корисної роботи в громадській раді.

В АПУ наголошують, що участь юристів у громадських радах надзвичайно важлива з огляду на необхідність професійного представництва в органах, які здійснюють вплив на формування державної політики.

Для подання кандидатури від імені Асоціації правників України до Громадської ради з питань люстрації необхідно надіслати листа з анкетою до Секретаріату Асоціації правників України на адресу: gr@uba.ua до 10:00 1 лютого 2017 року.

Закон і Бізнес