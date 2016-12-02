27.01.2017 12:05



Пояснення Вищої ради правосуддя порядку затримання судді, утримання його під вартою та арешту в Національному антикорупційному бюро України назвали «своєю інтерпретацію Конституції», яка «не має юридичної сили».

Відповідне повідомлення оприлюднила прес-служба НАБУ, передає «Закон і Бізнес».

«Публічне звернення Вищої ради правосуддя до слідчих суддів, в якому вона запропонувала свою інтерпретацію Конституції України в частині гарантій суддівської недоторканості, не має юридичної сили. Наголошуємо, що при викритті суддів Національне антикорупційне бюро й надалі керуватиметься Конституцією України, яка є нормативним актом вищої юридичної сили, а також Законом України «Про судоустрій і статус суддів», — заявили у відомстві.

17 січня збори суддів Господарського суду міста Києва звернулися до Ради суддів та Вищої ради правосуддя з проханням дати оцінку законності дій правоохоронців при затриманні та триманні під вартою їхнього колеги.

У свою чергу, ВРП розіслала судам та Генеральній прокуратурі пояснення, в якому звертає увагу слідчих суддів, на необхідність дотримання конституційних гарантій незалежності і недоторканності судді, передбачених ст.126 Конституції.

Слід зазначити, що наразі загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи НАБУ, за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25. Вони стосуються дій 24 осіб. Серед них 14 суддів та лише шість народних депутатів України. Зацікавленість детективів суддівським корпусом вище середнього, адже 60% кримінальних справ НАБУ — проти суддів.

Закон і Бізнес