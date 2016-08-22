26.01.2017 13:39



На своєму засіданні 25 січня Кабінет міністрів схвалив новий Порядок ведення Реєстру з відшкодування ПДВ, розроблений Міністерством фінансів. Реєстр буде адмініструватися Мінфіном та доступним на його сайті.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає «Закон і Бізнес».

Раніше Державна фіскальна служба вела два реєстри відшкодування ПДВ. Відшкодування ПДВ здійснювалося на підставі висновків, які ДФС передавало Держказначейству. Як зазначили в Уряді, затримання або не надсилання цих висновків до Казначейства, без якого відшкодування є неможливим, надавало ДФС можливість маніпулювати сумами, заявленими до відшкодування.

Повідомляється, що з метою забезпечення відшкодування ПДВ з 10 січня 2017 року сформовано Єдиний публічний Реєстр заяв. Окрім того, Мінфін розробив та погодив з ДФС та Держказначейством Порядок ведення Реєстру.

Новий Порядок ведення Реєстру з відшкодування ПДВ, зокрема, передбачає:

- формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування здійснюється на підставі баз даних ДФС та Казначейства;

- визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру;

- автоматичне внесення заяв до реєстру, що здійснюється протягом операційного дня у хронологічному порядку надходження таких заяв;

- Казначейство проводить бюджетне відшкодування ПДВ на підставі даних Реєстру;

- публікація реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Як переконані в Уряді, це допоможе зменшити корупцію при відшкодуванні ПДВ та встановить рівні умови для всіх платників податку.

Закон і Бізнес