26.01.2017 18:02



В рамках відкритої в 2016 році практики «Особистий адвокатський сервіс» Міжнародна юридична служба Interlegal через суд скасувала рішення про стягнення значної суми податку на автомобіль.

Одеський окружний адміністративний суд визнав незаконним та скасував податкове повідомлення – рішення про стягнення значної суми податку на автомобіль.

Податковим кодексом визначено, що об’єктом оподаткування є транспортний засіб, рік виписку якого не перевищує п’ятирічний строк, а середня ринкова вартість в 2016 році складала 1 млн грн.

Як було зазначено працівниками податкової, одна з моделей марки Volkswagen трирічного віку була віднесена до категорії «розкоші», та підлягала оподаткуванню. Фіскальна служба зробила розрахунок середньо ринкової вартості автомобіля і визначила її вище установленого законом мінімуму для нарахування податку.