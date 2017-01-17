28.01.2017 11:15



У Великій Британії вагітну стюардесу звільнили після того, як колега пригостив її сендвічем без надання чека. Це розцінили як крадіжку майна компанії, тепер жінка оскаржить звільнення в суді.

Співробітницю компанії EasyJet Шеннон Глісон, яка перебуває на 18 тижні вагітності, звільнили після того, як колега пригостив її сендвічем з беконом за £4,5 без чека.

З’ясувалося, що відповідно до регламенту стюардеса мала попросити чек у члена екіпажа, який вирішив її нагодувати. Інакше виходило, що за сендвіч ніхто не заплатив. Це розцінили як крадіжку, в результаті чого обох звільнили.

На дівчину доніс колега, який став свідком передання фатального бутерброда. Він побачив, як Ш.Глісон і менеджер рейсу їли сендвічи, призначені для пасажирів, після чого повідомив компанію.