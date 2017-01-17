28.01.2017 14:06



Лікарня в графстві Норфолк, що на сході Англії, звернулася до суду з вимогою виселити пацієнта, котрий більш як два роки займав в ній ліжко. За словами інших пацієнтів, він використовував лікарню як готель.

Медики говорять, що пацієнт, ім’я якого не називається з міркувань лікарської таємниці, давно був готовий до виписки і йому запропонували варіант переселення, але той відмовився. Хворий був госпіталізований ще в серпні 2014 року, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Рішення звернутися до суду було прийняте, коли інших варіантів не залишилося. Позов був поданий 1 грудня, а 10 січня чоловіка нарешті виселили.

«Цей джентльмен неодноразово відхиляв всі пропозиції про розміщення, які надходили від місцевої влади і соціальних служб», — розповіла представниця дирекції лікарні Анна Гіллз.

У лікарні уточнили, що чоловіка переселили в муніципальне житло.