26.01.2017 12:17



Національна асоціація адвокатів України закликає ветувати закон «Про амністію у 2016 році» через декриміналізацію злочинів проти адвокатів.

Як зазначили в НААУ, Закон «Про амністію у 2016 році» № 4255 може негативно вплинути на захист прав незалежної діяльності адвокатів, у тому числі на захист їх здоров‘я та життя від злочинних посягань, пов‘язаних із професійною діяльністю, передає «Закон і Бізнес».

Закон «Про амністію у 2016 році» був повторно прийнятий у грудні 2016 року, проте ще не підписаний ані Головою Верховною Ради, ані Президентом, та не був опублікований, тобто – не набрав чинності.

Як зауважують у Асоціації, деякі положення цього Закону містять дискримінаційні норми за ознаками професії та порушують права адвокатів на захист свого життя та здоров‘я. А саме: відповідно до статті 9 Закону України «Про амністію у 2016 році» амністія не застосовуються до осіб, яких засуджено за злочини … погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного (стаття 377 КК України 2001 р.; стаття 1894 КК України 1960 р.). Разом з тим, серед переліку злочинів, на які не розповсюджується амністія, не зазначено ст. 398 КК України.

Стаття 398 КК України визначає, що потерпілими від злочину є захисник, представник особи, а також їх близькі родичі.

Відтак, НААУ готує звернення до Голови Верховної Ради та лідерів фракцій парламенту, до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також до Президента України з проханням застосувати право вето до цього Закону.

Закон і Бізнес