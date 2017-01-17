28.01.2017 15:52



Голландській активістці відмовили у Швейцарському громадянстві. Все через те, що відома вегетаріанка прославилася своїми акціями проти коров'ячих дзвіночків і поросячих перегонів.

Активістці Ненсі Голтен влада Швейцарії відмовила в громадянстві. Чиновники заявили: якщо жінка не приймає швейцарського способу життя і традицій, вона не може бути громадянкою країни, повідомляє газета The Daily Mail.

Н.Голтен є суворою вегетаріанкою. Ім’я активістки стало відоме після її кампанії, розгорненої проти носіння коровами дзвіночків. Жінка заявила, що тваринам важко з ними пересуватися і це шкодить їм. Також вона виступила проти поросячих перегонів, полювання і церковних дзвонів у комуні Гіпф-Оберфік, де проживає.

Місцеві жителі негативно сприйняли заяви активістки і сказали, що вони ситі по зав’язку її висловлюваннями.

42-річна Н.Голтен народилася в Нідерландах і переїхала до Швейцарії, коли була дитиною, проте досі в неї немає швейцарського громадянства.

Раніше влада країни хотіла дати жінці громадянство, проте більш як половина жителів комуни висловилася проти цього, відзначивши, що вона не заслуговує на швейцарський паспорт.