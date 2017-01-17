Голландській активістці відмовили у Швейцарському громадянстві. Все через те, що відома вегетаріанка прославилася своїми акціями проти коров'ячих дзвіночків і поросячих перегонів.
Активістці Ненсі Голтен влада Швейцарії відмовила в громадянстві. Чиновники заявили: якщо жінка не приймає швейцарського способу життя і традицій, вона не може бути громадянкою країни, повідомляє газета The Daily Mail.
Н.Голтен є суворою вегетаріанкою. Ім’я активістки стало відоме після її кампанії, розгорненої проти носіння коровами дзвіночків. Жінка заявила, що тваринам важко з ними пересуватися і це шкодить їм. Також вона виступила проти поросячих перегонів, полювання і церковних дзвонів у комуні Гіпф-Оберфік, де проживає.
Місцеві жителі негативно сприйняли заяви активістки і сказали, що вони ситі по зав’язку її висловлюваннями.
42-річна Н.Голтен народилася в Нідерландах і переїхала до Швейцарії, коли була дитиною, проте досі в неї немає швейцарського громадянства.
Раніше влада країни хотіла дати жінці громадянство, проте більш як половина жителів комуни висловилася проти цього, відзначивши, що вона не заслуговує на швейцарський паспорт.
Ненсі Голтен під час протесту проти носіння коровами дзвіночків.
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