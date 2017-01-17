28.01.2017 18:12



Зі шкільної програми в Туреччині прибрали теорію Чарлза Дарвіна, оскільки це лише припущення. Проте введуть курс про спробу воєнного перевороту в 2016 році.

Турецьке видання Haberturk повідомляє, що Міносвіти вилучило теорію еволюції Ч.Дарвіна з навчальної програми. З підручників біології для 12 класу приберуть розділ «Про зародження життя та еволюції», замість якого вивчатимуть вплив навколишнього середовища на живі істоти.

«Праці Дарвіна — це лише теорія. Така сама, як і теорія великого вибуху у фізиці. Це вимагає окремого обговорення», — пояснили у міністерстві.

Також в програму буде введено курс про спробу військового перевороту в Туреччині 15 липня 2016 року. Зміни вступлять в силу в цьому році.

В Туреччині за 20 років змінилося 10 міністрів освіти. І майже кожен з них проводить власну шкільну реформу.