29.01.2017 11:00



Китайська влада має намір заборонити спеціалізованим медичним закладам лікувати інтернет-залежних пацієнтів електрошоком.

Наглядові органи звернули увагу на подібну лікувальну практику після того, як підліток з провінції Шаньдун, котрий пройшов курс позбавлення від залежності, убив свою матір. Після цього влада розробила закон, що забороняє лікування електрошоком та «інші фізичні покарання».

За словами одного з авторів документа, який очолює клініку з лікування інтернет-залежності при військовому госпіталі в Пекіні, багато батьків вірять, що подібні заходи дійсно допомагають їхнім дітям. Проте останні часто повертаються з медзакладів зі слідами психологічних травм.

Всього від лікування електрошоком постраждали більш як 6 тис. інтернет-залежних підлітків. При цьому в 2009 році Міністерство охорони здоров’я Китаю видало рекомендації щодо лікування мережевої залежності, в яких закликало не використовувати таких методів.

Китайська влада почала серйозно ставитися до проблеми мережевої та ігрової залежності після низки інцидентів, в яких постраждали підлітки.