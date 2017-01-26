26.01.2017 10:29



Через відкритий доступ до інформації про місце проживання або роботи, злочинцям набагато легше тиснути та здійснювати напади на адвокатів. Це стало однією з причин почастішання вбивств та знищення майна адвокатів за останній рік.

Такою думкою з виданням «Закон і Бізнес» поділилася Ганна Колесник — голова комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України.

«Адвокати стали більш сильними, професійними та незалежними. Але водночас — більш вразливими фізично. Кожен завдяки відкритим реєстрам може знайти домашню адресу адвоката. Крім ЄРАУ, де міститься інформація про місце роботи (в адвокатів, які провадять індивідуальну адвокатську діяльність, це домашня адреса), дані щодо проживання адвоката можна знайти, зробивши безкоштовний запит щодо пошуку відомостей в ЄРДР на сайті Мін’юсту (там адреси засновників адвокатських бюро та об’єднань). Та й в судових засіданнях зазвичай (з’ясовуючи особу) суд вимагає в адвоката вказати місце проживання, хоча у прокурора про це не запитують. Ось і результат, коли біля під’їздів та навіть у власних квартирах на адвокатів учиняють напади», — розповіла вона.

На думку Г. Колесник, держава зацікавлена у такій ситуації, оскільки це частково повертає контроль над адвокатурою, який був до 2012 року.

«Адвокатура вийшла з-під контролю держави, а тому стала «ворогом №1», адже тепер набагато складніше посадити за ґрати людину тільки тому, що вона стала комусь «не потрібна». Необхідно не тільки видумати кримінальну справу, а й здобути докази. Це ускладнюється тим, що злочину не існує, а вмілий і професійний адвокат легко спростує сфальсифіковані докази в суді. Якщо раніше адвоката можна було заставити відмовитися від своєї позиції або вийти з процесу шляхом позбавлення свідоцтва через Мін’юст, то зараз адвокати захищають своїх клієнтів, не побоюючись тиску з боку держави», — зазначила вона.

Більше про численні перешкоди та звуження професійних прав адвокатів, які НААУ виявила у останніх змінах до законодавства, читайте у статті «Хотіли як краще…».

Закон і Бізнес