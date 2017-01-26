Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Відкриті реєстри використовуються для нападів на адвокатів, — НААУ

Матеріали за темою

Коментарі

0
Костянтин

ЄРДР - це Єдиний реєстр досудових розслідувань, і знаходиться він не на сайті Мінюста...…

26.01.2017 10:41 Відповісти