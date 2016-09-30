26.01.2017 08:44



26 січня в Києві відбудеться бізнес-зустріч E-Meeting#1: Закони, податки, відповідальність в E-Commerce, на якій учасники та експерти ринку обговорять актуальні питання правового регулювання галузі Інтернет-комерції.

Захід почнеться о 12:00 за адресою: вул. Предславинська 35Д, зал «Конгрес», готель ALFAVITO.

Теми обговорення:

- що змінилося у законодавстві і що чекати нового у 2017 році.

- правила вибору системи оподаткування та реєстрації.

- яке відношення фінмоніторинг має до учасників ринку e-commerce і власників Інтернет-магазинів?

- як працювати з РКО? Що означають зміни, прийняті в кінці року в Податковому кодексі України щодо складної техніки?

- захист персональних даних і можливі наслідки націоналізації банків.

- перевірки: як до них підготуватися? Як убезпечити себе і свій інтернет-бізнес або що робити, якщо до Вас прийшли?

- захист прав споживачів - важливі нюанси взаємодії продавця і покупця.

В рамках зустрічі відбудеться панельна дискусія «Вся правда про післяплату» з експертами, юристами та гравцями ринку.

Детальніше про E-Meeting#1: Закони, податки, відповідальність в E-Commerce читайте за посиланням.

Закон і Бізнес