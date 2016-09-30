26 січня в Києві відбудеться бізнес-зустріч E-Meeting#1: Закони, податки, відповідальність в E-Commerce, на якій учасники та експерти ринку обговорять актуальні питання правового регулювання галузі Інтернет-комерції.
Захід почнеться о 12:00 за адресою: вул. Предславинська 35Д, зал «Конгрес», готель ALFAVITO.
Теми обговорення:
- що змінилося у законодавстві і що чекати нового у 2017 році.
- правила вибору системи оподаткування та реєстрації.
- яке відношення фінмоніторинг має до учасників ринку e-commerce і власників Інтернет-магазинів?
- як працювати з РКО? Що означають зміни, прийняті в кінці року в Податковому кодексі України щодо складної техніки?
- захист персональних даних і можливі наслідки націоналізації банків.
- перевірки: як до них підготуватися? Як убезпечити себе і свій інтернет-бізнес або що робити, якщо до Вас прийшли?
- захист прав споживачів - важливі нюанси взаємодії продавця і покупця.
В рамках зустрічі відбудеться панельна дискусія «Вся правда про післяплату» з експертами, юристами та гравцями ринку.
Детальніше про E-Meeting#1: Закони, податки, відповідальність в E-Commerce читайте за посиланням.
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