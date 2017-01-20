29.01.2017 13:18



Влада столиці Великої Британії стурбована тим, що автомобілі, які стоять з працюючими моторами, даремно забруднюють повітря. За такий простій тривалістю понад хвилину штрафуватимуть.

Власті Лондона заборонять залишати автомобілі з працюючими двигунами в центрі міста. Як повідомляє видання EveningStantart, з 4 лютого 2017 року за це буде введений штраф у розмірі £80 (€92).

Спеціальні групи «повітряних маршалів» записуватимуть реєстраційні знаки припаркованих машин, двигуни яких працюють більш як хвилину. Заборона торкнеться власників легковиків, мінівенів і автобусів. Штраф може бути накладений після трьох письмових попереджень, при цьому в разі його сплати протягом 14 днів сума зменшиться наполовину.

Як відзначила член кабінету управи Вестмінстеру Гезер Ектон, двигуни, що працюють ухолосту, негативно позначаються на екології міста. Разом з тим вона закликала водіїв бути уважнішими в питаннях впливу на довкілля і власне здоров’я.

В рамках боротьби за чистоту повітря в Лондоні влада міста підготувала новий список екологічних вимог до таксі. Зокрема, з 2018 року до роботи допускатимуться тільки електрифіковані машини з можливістю пересування виключно на електротязі.