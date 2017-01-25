29.01.2017 15:43



Американець вирішив сплатити податок на реєстрацію двох авто металевими монетами. Так він помстився чиновникам, які не дали йому номер телефону. Відстояти право на інформацію чоловікові вдалося лише після трьох судових процесів.

Історія почалася у вересні 2016-го, коли Нік Стаффорд, який володіє 4-ма будинками у 2-х країнах, вирішив з’ясувати, де йому потрібно реєструвати «корвет», куплений для сина. Додзвонитися по офіційному телефону він не зміг і попросив дати йому прямий номер відповідного службовця. Йому відмовили. Чоловікові довелося подати на чиновників до суду, пославшись на закон про свободу інформації.

Після першого виграного процесу бізнесмен попросив дати відповідні телефони в 9 інших містах. І, знову не отримавши бажаного, пішов до суду.

Чоловікові довелося пройти ще через 2 судові процеси, перш ніж генеральний прокурор Ричмонда особисто видав йому список потрібних телефонів, запропонувавши на цьому припинити спір. «Оскільки штат виконав усі мої вимоги, я не мав нічого проти», — сказав Н.Стаффорд.

Свою наполегливість бізнесмен пояснив тим, що платить $300 тис. податків на рік. І тому не хоче бачити, як державні службовці порушують закони. Але тепер чоловік вирішив помститися: після купівлі двох нових авто заплатив податок у сумі $3000 монетами, які привіз у 5 автомобілях. Він сподівається, що бюрократи з департаменту транспортних засобів добре засвоять цей урок.