29.01.2017 18:09



Комітет Європарламенту з правових питань схвалив ініціативу про створення кодексу етичної по-ведінки для регулювання сфери взаємодії роботів з людиною. З метою гарантування безпеки лю-дини.

Приводом для розгляду пропозиції стала доповідь члена Європарламенту з Люксембурга Маді Делво, повідомляє European Parliament news. Вона вважає, що розвиток робототехніки, її проникнення в різні сфери життя вимагає формування правової бази для гарантування безпеки людини.

Так, пропонується створити кодекс етичної поведінки, що передбачатиме відповідальність за соціальну, екологічну шкоду і шкоду здоров’ю, заподіяну роботом. Одним з положень документа стане рекомендація виробникам установити в конструкції машини «вимикач» для повної деактивації в екстреній ситуації.

Стежити за виконанням кодексу буде нова структура — Європейське агентство з питань робототехніки та штучного інтелекту. У довгостроковій перспективі ініціатива допускає реєстрацію «електронних осіб». Це допоможе уточнити правовий статус найбільш складних автономних роботів.

За підсумками голосування доповідь отримала 17 «за», двоє депутатів висловилися проти, двоє утрималися. Вирішити долю ініціативи Європарламент має в повному складі. Очікується, що засідання відбудеться в лютому.

До речі, днями була опублікована доповідь дослідницького інституту Mitsubishi, в якій мовиться, що до 2030 року в Японії роботи можуть зайняти 2,4 млн робочих місць. «У зв’язку із цим нам необхідно задуматися про створення системи, що гарантуватиме стабільний мінімальний дохід тим, хто втратив роботу», — сказав співробітник інституту Сатосі Сірато.