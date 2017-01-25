02.02.2017 16:26



Олена ДАНЕЙКО, DW

У пошуках грошей влада не залишає в спокої так званих дармоїдів. Ними згідно з президентським декретом про запобігання соціальному утриманству є громадяни, котрі понад півроку не беруть участі в наповненні державного бюджету та не мають підстав для звільнення від сплати податків.

На початку року Міністерство з питань податків і зборів доповіло, що сповіщення про необхідність заплатити збір у розмірі 20 базових величин (майже €175) відправлено 400 тис. осіб. Причому до списку потрапили й ті білоруси, які вчаться або працюють за кордоном. І багато хто з них не знає, чим, окрім передбаченого штрафу або адміністративного арешту, загрожує несплата збору.

Потенційний боржник реально може і не знати, що прийшло сповіщення, якщо йому про це не повідомлять родичі, котрі живуть за місцем його прописки в країні. Проте, якщо адресат у 30-денний строк не заплатить чи не відреагує на лист іншим чином, готуватимуться документи для подання в суд.

Представники податкової служби відзначають, що білоруси можуть зіткнутися з проблемами в разі виїзду з країни, якщо ухилятимуться від сплати податків. Крім того, можливі ускладнення, якщо такі «нероби» вирішать узяти громадянство тієї країни, де проживають.

Однією з підстав для звільнення від сплати збору є відсутність на території країни більше ніж 183 дні на рік. Для доказу цього факту можна скористатися даними автоматизованої системи прикордонного контролю про дати перетину державного кордону. Проте, наприклад, при виїзді в Росію, на межі з якою відсутній такий контроль, облік не ведеться.