31.01.2017 16:23



Апеляційний суд Парижа засудив Клода Геана — колишнього міністра внутрішніх справ і керівника адміністрації попереднього президента країни Ніколя Саркозі — до двох років позбавлення волі. Перший з них винуватець проведе за ґратами, другий відсидить умовно.

Апеляційна інстанція посилила покарання, передбачене рішенням суду нижчого рівня. К.Геан згідно з тим актом дістав умовне позбавлення волі та штраф у розмірі €75 тис. Частину вердикту, де йшлося про виплату штрафу й заборону працювати на державній службі протягом 5 років залишено без змін, передає AFP.

У 2013 році прокуратура Парижа почала попереднє розслідування після публікації доповіді, згідно з якою К.Геан у 2002—2004 роках щомісячно отримував близько €10 тис. із бюджету поліції. Тоді політик заявив, що одержав €500 тис. від продажу двох картин XVII ст. фламандського художника Андрієса ван Ертвельта якомусь малайзійському адвокатові. Проте реальна вартість полотен, за оцінкою експертів, могла бути завищена в 10—15 разів.

Паризький суд визнав К.Геана винним у фінансовому злочині. Чоловік не заперечував, що брав гроші, призначені для потреб поліції, але заявив: не думав, що це протизаконно.

Раніше колишній керівник МВС не раз потрапляв під варту: у 2013 році — у справі про корупцію, у 2014-му — в ході розслідування гучної справи про продаж Adidas, а в березні 2015-го — після обвинувачення в ухиленні від сплати податків і в підроблянні документів.