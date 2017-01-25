03.02.2017 16:12



У Піднебесній народжуваність зросла до найвищих із 2000 року показників. Така динаміка пояснюється змінами в законодавстві, згідно з якими сім’ям з 1 січня 2016-го дозволили заводити більше ніж одну дитину.

Так, торік у КНР з’явилося на світ 17,6 млн дітей, тоді як у 2011—2015-му приріст щоразу був на 1,4 млн чоловік меншим, повідомляє Reuters.

Хоча до кінця десятиліття прогнозується щорічне скорочення чисельності жінок репродуктивного віку приблизно на 5 млн, Китай сподівається зберегти народжуваність на рівні 17—20 млн немовлят на рік. Для досягнення цієї мети передбачено, зокрема, збільшити штат медперсоналу й кількість лікарняних ліжок у пологових будинках.

Таким чином, до 2020 року планується зростання чисельності населення до 1,42 млрд (для порівняння: до грудня 2015-го було 1,37 млрд). Отже, кожен п’ятий житель Землі проживатиме в КНР.