01.02.2017 16:17



Найвищий державний борг зі всіх країн єврозони в Греції — 176,9% від ВВП країни. На кінець вересня 2016 року він сягав €311,2 млрд, хоч і знизився за квартал на €4 млрд.

За даними Євростату, сукупна залеглість 19 країн єврозони в III кварталі 2016 року дійшла до мінімального показника за останні 4 роки, скоротившись до 90,1% від сумарного ВВП. Кварталом раніше її обсяг становив 91,2% від ВВП єврозони.

Держборг Німеччини зменшився на 0,7 пункту й зупинився на рівні 69,4%, що в абсолютних цифрах — €2,16 трлн. Фактично ті самі суми зобов’язань у Франції та Італії, проте в співвідношенні з ВВП заборгованість обох країн набагато вища: 97,5 і 132,7% відповідно.