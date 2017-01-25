30.01.2017 16:29



Володимир КОЗЛОВСЬКИЙ, Бі-Бі-Сі, Нью-Йорк

У одночасно зав’язуються два процеси. У численних прихильників Барака Обами формується уявлення про нього як про нового Джона Кеннеді. А ось адміністрація Доналда Трампа взялась огулом і поодинці стирати історичну спадщину країні попередника, почавши з веб-сайту Білого дому.

Стіна й інші плани Трампа

З тієї миті, як Д.Трамп склав присягу, минуло всього кілька хвилин, і вертоліт із колишнім президентом на борту, можливо, ще не встиг приземлитися в аеропорту, звідки подружжя Обам вилітало на відпочинок до Каліфорнії, а із сайту глави держави вже зникли деякі розділи.

Вступивши на посаду 20 січня 2009 року, адміністрація Б.Обами прибрала із сайту промови епохи Джорджа Буша. Через 8 років так само вчинили із сотнями промов обамівської ери помічники Д.Трампа.

Нині на сайті розміщено лише промову, виголошену під час вимовив на інавгурації новим господарем Білого дому.

Прибрали розділи про боротьбу з кліматичними змінами та за права ЛГБТ-спільноти.

Зі сторінки президента можна дізнатися про плани нової адміністрації, такі як спорудження стіни на південному кордоні або перегляд торгових угод із Канадою та Мексикою, чиї лідери скоро зустрінуться з новим американським колегою. Стіна потребуватиме багатомільярдних асигнувань, які може дати тільки Конгрес, а проти нападок Д.Трампа на угоди про вільну торгівлю вже висловилася Торгова палата США, котра зауважила, що завдяки договору з південним сусідом роботою забезпечено 6 млн американців.

На сайті ж є попередження: якщо Канада й Мексика не погодяться переглянути умови підписаної ще Біллом Клінтоном північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА), то США з нього вийдуть.

Стосовно стіни на довжелезному кордоні з Мексикою сказано, що споруда зупинить незаконну імміграцію, вдарить по вуличних бандах, скоротить кровопролиття і перекриє дорогу наркотикам.

У розділі, присвяченому зовнішній політиці, мовиться: «Розгром «Ісламської держави» й інших ісламських терористичних угруповань буде нашим головним пріоритетом». Нова влада обіцяє збільшити збройні сили США й відзначає, що авіація та флот країни зараз значно менші, ніж у минулому. Є намір розгорнути «найсучаснішу систему ПРО», здатну відбити атаки з боку Ірану й Північної Кореї.

Економічна політика

Як говориться в економічному розділі, Д.Трамп ставить собі за мету домогтися того, щоб темпи зростання економіки США знову становили 4% на рік і щоб за найближчі 10 років у країні було створено 25 млн нових робочих місць.

Новий президент США має намір скоротити податки для всіх категорій американців і корпорацій. Як відзначає газета Wall Street Journal, на сайті не зазначається, яких заходів уживе нова адміністрація, аби скорочення податків не спричинило збільшення дефіциту держбюджету. У минулому цей пункт викликав бурхливі суперечки між політиками.

Серед перших кроків адміністрації Д.Трампа було скасування недавнього розпорядження Б.Обами про зниження ставки, під яку американці можуть узяти позику на придбання будинку. Йшлося про скорочення десь на півпроцента.

Спостерігачі переконані: це поступка республіканцям, котрі вважають, що уряду ні до чого сунутися в цю сферу. Їхня фракція взагалі з радістю позбулася б більшості нововведень, які провів президент Франклін Рузвельт у рамках свого «Нового курсу» та які вона вважає дуже соціалістичними.

Те, що Д.Трамп прийняв таке рішення, здивувало аналітиків, котрі раніше не помічали, щоб 45-ий президент тяжів до республіканських догм. Хоча він балотувався як представник цієї політичної сили, його інавгураційна промова містила нападки на еліти обох американських партій.

«Зжити зі світлу» Obamacare

Найважливішим було те, що Д.Трамп зробив перший крок до скасування медичної реформи, або Obamacare, яка стала знаковим звершенням його поперед-

ника. Новий президент не може просто взяти та скасувати закон про доступне медобслуговування, ухвалений Конгресом. Однак увечері 20 січня Д.Трамп, по суті, дозволив усім урядовим органам США ігнорувати правила й нормативи, які додав до закону Б.Обама.

Підписаний указ уповноважує чиновників робити поблажки пацієнтам, страховим компаніям, лікарням, лікарям, фармацевтичним фірмам і всім іншим, кого стосується Obamacare. Документ не містить списку конкретних вимог, які тепер може відміняти або полегшувати федеральне відомство, але він, мабуть, зачіпає введені законом податки й обов’язок американців обзаводитися медстраховкою або платити штраф.

Це означає, що страховку перестане купувати багато молодих і здорових людей, котрі робили це лише з примусу, а тепер з радістю її позбудуться. Добре, що Д.Трамп не зняв зі страхових компаній обов’язку продавати страховку всім тим, хто має в ній потребу, навіть якщо в останніх виявилися серйозні хвороби.

Як наслідок, вичерпається важливе джерело грошей на медобслуговування. Це з часом зажене Obamacare в могилу, в яку Д.Трамп присягався опустити реформу в ході передвиборних перегонів.

Крім того, завідувач апарату Білого дому Райнс Прібус наказав усім федеральним відомствам поки що «почекати» з виконанням усіх розпоряджень попередньої адміністрації, виданих після 28 грудня, але ще не надрукованих в офіційному бюлетені Federal Register, тобто тих, які ще не набрали чинності.

Мова, зокрема, йде про нормативи, які запровадило Міністерство енергетики США в рамках боротьби з викидами парникових газів.

Ліквідація спадщини Б.Обами тільки починається й ітиме ще довго. Проте він уже й так завоював місце в історії США, ставши першим чорношкірим президентом країни й помітно штовхнувши її вліво.