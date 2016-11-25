Сьогодні, 26 січня, розпочнеться курс «Інструменти успішного ведення юридичного бізнесу в період кризи». У період з 26 по 29 січня практичні заняття та майстер-класи проведуть керівники провідних юридичних компаній.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», програма курсу розрахована на чотири інтенсивних дні занять з 10:00 до 21:00 год. Перше почнеться за адресою: Київ, вул. Костянтинівська 21, вільний простір FreudHouse.
В програму включені 23 практичні модулі з:
1. Розробки стратегії розвитку компанії;
2. Стратегічного менеджменту;
3. ІТ;
4. Маркетингу та PR. На що звернути увагу?
5. Управління ефективністю;
6. Продуктивного управління персоналом;
7. Якісного управління економікою та фінансами;
8. Ефективного розвитку бізнесу;
9. Домовленості між Партнерами;
10. Визначення сильних та слабких сторін стратегії та виправлення помилок.
Практичні заняття та майстер-класи проведуть керівники провідних юридичних компаній України
Детальніше про курс читайте за посиланням.
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