26.01.2017 08:35



Сьогодні, 26 січня, розпочнеться курс «Інструменти успішного ведення юридичного бізнесу в період кризи». У період з 26 по 29 січня практичні заняття та майстер-класи проведуть керівники провідних юридичних компаній.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», програма курсу розрахована на чотири інтенсивних дні занять з 10:00 до 21:00 год. Перше почнеться за адресою: Київ, вул. Костянтинівська 21, вільний простір FreudHouse.

В програму включені 23 практичні модулі з:

1. Розробки стратегії розвитку компанії;

2. Стратегічного менеджменту;

3. ІТ;

4. Маркетингу та PR. На що звернути увагу?

5. Управління ефективністю;

6. Продуктивного управління персоналом;

7. Якісного управління економікою та фінансами;

8. Ефективного розвитку бізнесу;

9. Домовленості між Партнерами;

10. Визначення сильних та слабких сторін стратегії та виправлення помилок.

Практичні заняття та майстер-класи проведуть керівники провідних юридичних компаній України

Детальніше про курс читайте за посиланням.

Закон і Бізнес