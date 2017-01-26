26.01.2017 08:53



Сьогодні, 26 січня, Вища рада правосуддя має розглянути матеріали про внесення подання Президентові України щодо призначення 68 судів на посади до місцевих судів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, до порядку денного засідання 26 січня 2017 року, яке почнеться о 10:00, включено п'ять питань.

1. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення судів на посади до місцевих судів: повний перелік з 68 суддів можна завантажити за посиланням.

2. Про розгляд матеріалів щодо кандидатів на посади суддів, не розглянутих до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», (пункт 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»):

- Авдєєва Олександра Робертовича — Саратського районного суду Одеської області;

- Ніколаєнка Івана Івановича — господарського суду Запорізької області;

- Кушнір Ганни Вікторівни — Комсомольського районного суду міста Херсона;

- Оніщенка Станіслава Степановича — господарського суду Донецької області;

- Шавьолкіної Марини Євгеніївни — Донецького окружного адміністративного суду.

3. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами: у зв’язку з поданням заяви про відставку:

- Шевченко Ніни Федорівни — судді апеляційного суду Харківської області;

у зв’язку з поданням заяви про відставку:

- Цюх Ганни Захарівни — судді господарського суду Івано-Франківської області.

4. Розгляд провадження щодо вимог законодавства про несумісність за зверненням Міністерства юстиції України про порушення вимог щодо несумісності, визначених Законом України «Про очищення влади», суддею Печерського районного суду міста Києва ОТРОШ Інною Олексіївною.

5. Різне.

Закон і Бізнес