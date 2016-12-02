25.01.2017 15:21



Сьогодні в Сімферополі був затриманий адвокат Микола Полозов, який захищає у суді інтереси заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомив Центр інформації про права людини.

За його інформацією, сьогодні Полозов мав бути на суді у справі Чийгоза, але на ранкове засідання не з’явився.

«Пізніше стало відомо, що у Сімферополі Полозова затримали 6 працівників ФСБ і примусово повезли в управління на допит у якості свідка по справі Умерова. Це сталося відразу після повернення Полозова літаком зі Страсбургу, де він на сесії ПАРЄ виступав з доповіддю про репресії у Криму», — говориться у повідомленні.

Закон і Бізнес