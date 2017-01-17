В американському Канзас-Сіті 70-річний житель визнав себе винним у пограбуванні банку, заявивши, що зробив це, аби втекти від дружини.
Про це повідомляє ВВС, передає «Закон і Бізнес».
У вересні минулого року Лоренс Ріппл увійшов до банку у своєму місті і передав його працівнику записку із вимогою віддати гроші і погрозою, що в нього є пістолет. Отримавши 3 тисячі доларів готівкою, чоловік вийшов у холл банку, сів у крісло і сказав охоронцю: «Ти той хлопець, якого я шукаю».
Після цього Ріппл дочекався, доки за ним приїдуть правоохоронці, хоч чекати довелося не довго - для пограбування чоловік обрав банк, що стоїть на одній вулиці із відділком поліції.
Він заявив слідчим, що готовий піти до в'язниці, аніж жити удома з дружиною. Тепер йому загрожує до 20 років за ґратами.
Дружина Ріппла супроводжувала його на суді, проте коментарів не давала.
У поліції заявили, що в день пограбування пан Ріппл і його дружина посварилися.
Лоренс Ріппл.
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!