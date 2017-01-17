25.01.2017 16:58



В американському Канзас-Сіті 70-річний житель визнав себе винним у пограбуванні банку, ‎заявивши, що зробив це, аби втекти від дружини.

Про це повідомляє ВВС, передає «Закон і Бізнес».

У вересні минулого року Лоренс Ріппл увійшов до банку у своєму місті і передав його ‎працівнику записку із вимогою віддати гроші і погрозою, що в нього є пістолет. Отримавши 3 ‎тисячі доларів готівкою, чоловік вийшов у холл банку, сів у крісло і сказав охоронцю: «Ти той ‎хлопець, якого я шукаю». ‎

Після цього Ріппл дочекався, доки за ним приїдуть правоохоронці, хоч чекати довелося не довго ‎‎- для пограбування чоловік обрав банк, що стоїть на одній вулиці із відділком поліції.‎

Він заявив слідчим, що готовий піти до в'язниці, аніж жити удома з дружиною. Тепер йому ‎загрожує до 20 років за ґратами.‎

Дружина Ріппла супроводжувала його на суді, проте коментарів не давала.‎

У поліції заявили, що в день пограбування пан Ріппл і його дружина посварилися.‎

Закон і Бізнес