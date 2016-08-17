25.01.2017 15:49



При призначенні позапланових податкових перевірок, деякі судді зловживають своїми повноваженнями, здійснюючи тиск на підприємства. Вирішення цієї проблеми полягає в успішному проведенні судової реформи.

Таку думку висловив юрист-аналітик TaxLink Ігор Масякін, коментуючи виданню «Закон і Бізнес» практику проведення податкових перевірок у межах кримінального провадження.

«З 01 січня 2017 року набув чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу № 1797-VIII. Зокрема, були внесені зміни до ст.78 ПК, якою в якості однієї з підстав проведення позапланової податкової перевірки передбачено отримання контролюючим органом рішення суду або слідчого судді про її призначення», — нагадав він.

Також І.Масякін зазначив, що раніше підпунктом 78.1.11. ПК у якості підстави для проведення перевірки передбачалося також отримання контролюючим органом відповідної постанови прокурора або слідчого. У зв’язку із прийняттям у 2014 році закону № 1697-VII, норма, яка надавала прокурорам або слідчим право призначати податкові перевірки, була виключена з КПК. Врешті, зміни, внесені до ПК наприкінці минулого року, привели його норми у відповідність до чинного законодавства.

«На сьогоднішній день такими повноваженнями наділені лише судді. На практиці, діючи у зв’язці із контролюючим органом, судді зловживають своїми повноваженнями, здійснюючи тиск на платників податків. Але проблема пов’язана не з наявністю цих повноважень, а з відсутністю доброчесності та компетентності суддів, яким ці повноваження надані. Вирішення цієї проблеми полягає в успішному проведенні судової реформи і оновленні суддівського складу. Маємо надію, що нові судді не будуть використовувати свої повноваження з метою здійснення тиску на платників податків», — резюмував юрист.

Повний текст статті, в якій розглядається питання, чому проведення позапланової податкової перевірки не може вважатися слідчою дією читайте за посиланням.

Закон і Бізнес